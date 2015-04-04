Взломали сайт на DLE

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт6 заявок138 просмотров

Необходимо почистить сайт на DLE newdivan.ru (посмотрите в индексе сколько левых страниц) . И соответственно закрыть дыру, чтобы больше не взломали.

От вас цена и сроки

DLE
10 лет назад
magicshop
Алексей 
40 лет
15 лет в сервисе
Был
месяц назад

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