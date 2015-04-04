Сайт на WP сверстать, натянуть. Оставляйте заявки, кто готов приступить сейчас. Бюджет обсуждается. Нужно сделать срочно.
Взломали сайт на DLE
Необходимо почистить сайт на DLE newdivan.ru (посмотрите в индексе сколько левых страниц) . И соответственно закрыть дыру, чтобы больше не взломали.
От вас цена и сроки
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