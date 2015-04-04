Доработка сайта на Wordpress

Есть сайт рейтинга. Первая 10-ка номинантов отображается на главной странице http://serprating.ru

1) Вторая 10-ка номинантов на странице http://serprating.ru/rating.html

Необходимо чтобы все участники (их может быть в итоге порядка 40-50) отображались только на главной со слайдером (см. макет из приложения), т.е. надо сделать прокрутку таблицы на главной.

2) Сейчас нельзя обновлять ядро (версию Wordpress) так как ядро модифицировано и рейтинг перестает работать. Надо отвязать доработку от ядра и реализовать ее в виде плагина или каким-то другим средством, чтобы можно было обновлять WP и плагины не опасаясь, что сервис перестанет работать.