Перенести сайт на одну из бесплатных CMS

Есть вебсайт magicsmile.cz , который работает на неизвестной системе управления контентом (blue-box). В связи со сложностью обслуживания, мы решили перенести его на одну из бесплатных CMS (систем управления контентом). Таких как drupal, joomla, wordpress. На данный момент, если только доступ к веб интерфейсу, доступа в БД (базе данных) нет. Так что часть работы нужно будет выполнить "руками", а не автоматически.

Выслушаем Ваши предложения по различным CMS