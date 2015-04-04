Нужно поправить адаптивную верстку сайта на Друпал

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт2 заявки102 просмотра

Есть сайт, на котором при разрешении 1280рх все иконки и надписи огромными выглядят. Нужно зуммировать сайт, уменьшить его. Скрины и адрес сайта предоставлю откликнувшимся.

Drupal
10 лет назад
weblar
37 лет
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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Нет заявок фрилансеров