Всем доброго времени суток, есть слайдер на битриксе, нужно реализовать что бы он каждые две секунды перелистывался, и что бы можно было поставить на него ссылку.
Нужно сверстать макет на друпал
Нужно сверстать макет на друпал
макет по запросу
Заявки фрилансеров
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