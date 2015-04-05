Opencart доработка функционала оформления заказа

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт1 заявка115 просмотров

Необходимо добавить проверку на сумму заказа в случае если сумма меньше чем X, некоторые способы доставки не доступны, знание вёрстки и битрикс будут плюсом есть ещё ряд задач.

Opencart
10 лет назад
dikon
41 год
16 лет в сервисе
Был
3 года назад

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Нет заявок фрилансеров