Задача : Нужно подобрать шаблон WordPress лучше премиум их сейчас полным полно в просторах интернета. Нужно установить шаблон, перенести всю информацию с Нашего действующего сайта на новый при этом сохраняя все ЧПУ, категории, меню. ...
Opencart доработка функционала оформления заказа
Необходимо добавить проверку на сумму заказа в случае если сумма меньше чем X, некоторые способы доставки не доступны, знание вёрстки и битрикс будут плюсом есть ещё ряд задач.
Заявки фрилансеров
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