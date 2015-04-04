Подбор Шаблона и Установка на WordPress

Задача : Нужно подобрать шаблон WordPress лучше премиум их сейчас полным полно в просторах интернета.

Нужно установить шаблон, перенести всю информацию с Нашего действующего сайта на новый при этом сохраняя все ЧПУ, категории, меню.

Настроить все подходящие плагины(seo, виджеты, слайдеры и т.д)

Адрес сайта в прикрепленном файле.

Далее после того как сайт полностью будет готов установить его за место нынешнего.

Исполнитель будет выбран по самой привлекательной цена на работу.

Далее если все устроит, есть еще 2 таких же проекта. Вы станете исполнителем и на них.