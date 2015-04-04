Есть сайт, на котором при разрешении 1280рх все иконки и надписи огромными выглядят. Нужно зуммировать сайт, уменьшить его. Скрины и адрес сайта предоставлю откликнувшимся.
Подбор Шаблона и Установка на WordPress
Задача : Нужно подобрать шаблон WordPress лучше премиум их сейчас полным полно в просторах интернета.
Нужно установить шаблон, перенести всю информацию с Нашего действующего сайта на новый при этом сохраняя все ЧПУ, категории, меню.
Настроить все подходящие плагины(seo, виджеты, слайдеры и т.д)
Адрес сайта в прикрепленном файле.
Далее после того как сайт полностью будет готов установить его за место нынешнего.
Исполнитель будет выбран по самой привлекательной цена на работу.
Далее если все устроит, есть еще 2 таких же проекта. Вы станете исполнителем и на них.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт10 лет назад
Здравствуйте, обращаюсь уже сотый раз! Необходим срочно человек знающий движок SOCIAL ENGINE! Необходимо сверстать шаблон и адаптировать под движок. Оплата: по договоренности Сроки: не более 7 днейСистемы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт10 лет назад
Нужно сверстать макет на друпал макет по запросуСистемы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт10 лет назад
Всем доброго времени суток, есть слайдер на битриксе, нужно реализовать что бы он каждые две секунды перелистывался, и что бы можно было поставить на него ссылку.Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $50
Есть сайт рейтинга. Первая 10-ка номинантов отображается на главной странице http://serprating.ru 1) Вторая 10-ка номинантов на странице http://serprating.ru/rating.html Необходимо чтобы все участники (их может быть в итоге порядка 40-50) отображались только на главной ...Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт10 лет назад
Необходимо почистить сайт на DLE newdivan.ru (посмотрите в индексе сколько левых страниц) . И соответственно закрыть дыру, чтобы больше не взломали. От вас цена и срокиСистемы управления (CMS)6 заявокЗакрыт10 лет назад
Сайт на WP сверстать, натянуть. Оставляйте заявки, кто готов приступить сейчас. Бюджет обсуждается. Нужно сделать срочно.Системы управления (CMS)6 заявокЗакрыт10 лет назад
Скопировать простой калькулятор на WP Оставляйте заявки, кто готов приступить сейчас. ТЗ по запросу. Нужно сделать в течении дня, сегодня.Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $40
Требуется 1) Добавить мультиязычность на ресурсе http://luxeo.com.ua/ 2) Настроить модуль сайбскрайб2, так что бы новые статьи с блога уходили подписчикам автоматом, в красивом письме, с возможностью отписаться, (мейлсервер от яндекса). Настроить ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $40
Необходимо сверстать сайт с натяжкой на drupal - макет по запросу. Кто сможет до завтрашней ночи сверстать? Бюджет 2500 рублей.Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт10 лет назад