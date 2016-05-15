Есть логотип Вектор, нужно нарисовать ему ноги в полный рост. Исполнителя будем выбирать по наименьшей цене. пишите Ваш бюджет и сроки!
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- Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершенгод назад
Имеем 2 точки продажи(Разные адреса и контакты), логотип, контакты, описание. Хотим суперские визитные карточки! Желательно несколько вариантов. Уважаемые фрилансеры! Исполнителя будем выбирать по самой привлекательной цене ;-)Завершен3 года назад
Доброго времени Уважаемые фрилансеры! Задача не особо сложна : 1. Есть фото прикрепляю к проекту, на фото есть ларек - его нужно убрать! 2. Так же есть фото примера наброска от руки как должен быть новый ларек(Стиль ...Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен3 года назад
Есть картинка куплена с шатерстока. И есть размеры кухонного фартука: 2409х600 и 2265х600 мм. Так задача подогнать эту картинку под размеры фартука. Чтобы все отлично смотрелось. Интересует самая низкая цена проекта! Пишите!Завершен4 года назад
Доброго времени суток Уважаемые фрилансеры! Есть главная(прикрепляю картинку) ее нужно натянуть на главную страницу для сайта на wordpress. Либо создать новую как на примере, чтобы Мы сами смогли разместить логотип и всю последующую информацию. Работа так сказать минимальная. Выбирать ...Веб-программирование17 заявокЗакрыт5 лет назад
Доброго времени суток Уважаемые фрилансеры! Нужно на основе(Картинки) доработать логотип. Нужно добавить информацию и оформить все в виде логотипа, чтобы Мы ее размещали везде(Визитки, полиграфия и т.д). Исполнителя будем выбирать по самой привлекательной цене! Так как объем работ ...Логотипы и Знаки28 заявокЗакрыт5 лет назад
Доброго времени уважаемые фрилансеры! Задача проста есть 2 автосервиса(Под одним названием). Нужно сделать грамотную визитку. Чтобы было красивое лицо визитки и с обратной стороны были 2 карты проезда с контактами. Логотип есть, все передам после выбора. Исполнителя будем выбирать по ...Завершен6 лет назад
Задача очкнь проста нужна фото что есть убрать ларек! И все! Исполнителя выбераем по наименьшей цене! После выбора дам еще фото. Указывайте окончательную стоимость! Если что пишите в Скайп!Обработка фотографий1 исполнительЗавершен6 лет назад
Задача очкнь проста нужна фото что есть убрать ларек! И все! Исполнителя выбераем по наименьшей цене! После выбора дам еще фото с боков.Обработка фотографий1 исполнительЗавершен6 лет назад
Доброго времени Уважаемые фрилансеры! Задача очень проста! Есть офис мебельной компании стены в нем желают лучшего, мы решили на стены нанести 2 баннера(Угол). Нужно сделать красивый и информативный дизайн этих баннеров. ТЗ прикрепляю к Проекту! P.S - Приоритет при ...Баннеры10 заявокЗакрыт7 лет назад
Добрый день Уважаемые Фрилансеры! Дизайн билборда. Тема ТурБаза. Осталяная информация вся на фото. В принципе все надо так же, но самая главная зада сделать так чтобы этот билборд хорошо выглядел и вся информация считывалась! Солнышко в очах :-) Исполнителя будем выбирать ...Завершен7 лет назад
ТЗ на макет для светового короба Мебель.Имеем световой короб размером 3525ммх760мм (Это уже чистый размер лица, то есть то что уже будет на коробе).Задача набросать макет!Что есть :1. Логотип который как я понимаю будет по ...Завершен7 лет назад
Доброго времени Уважаемые фрилансеры! Задача - проста, но в тоже время сложна ;-) Есть сайт по продаже услуги по изготовлению корпусной мебели, так это самый главный инструмент привлечения клиентов. В какой-то период сайт при той же посещаемости начал ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен7 лет назад
Задача нарисовать варианты дизайна визиток для мебельной компании.Завершен8 лет назад
Добрый день! Задача нарисовать несколько вариантов логотипов для ТурБазы. Подробное ТЗ при переписке.Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен8 лет назад
Вы рисовали мне дизайн билборда, хочется еще вариант для размещения в других чертах города. Так сказать чтобы не повтарялось) Хочется креативный дизайн! интригующий!Завершен8 лет назад
Нужно с креативничать ;-) логотип для тонировочного сервиса в Саратове. ТЗ предоставлю.Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен8 лет назад
Добрый день Уважаемые фрилансеры! Нужен макет билборда для печати в типографии. Самое главное чтобы дизайн был продающий! Люди смотрели на него и сразу - Звонили, писали, смотрели сайт, делали заявку. Размер баннера 6х2.3 метра. Логотип есть. Информацию предоставляем. Выбирать будем по ...Завершен8 лет назад
Задача создать сайт для стоматологии. Домен есть, хостинг есть, текста напишет копирайтер, фирменный стиль есть. Нужно сделать : - Продающий дизайн сайта и страниц. - Верстка дизайна. - Натяжка на WordPress. - Полная настройка сайта. Опыт работы обязателен, срок чем меньше тем ...Сайты «под ключ»24 заявкиЗакрыт8 лет назад
Нужно изготовить видео рекламу 10 секунд для сети саун "Михайловские бани" Сама контора уже предложила несколько вариантов, но мы считаем что какая-то она не продающая. Вот они : [url=https://youtu.be/V6xVrz9FX74]https://youtu.be/V6xVrz9FX74[/url] [url=https://youtu.be/lPn--dsRzdM]https://youtu.be/lPn--dsRzdM[/url] Нужно сделать именно Эффект Wow. Реклама должна сильно привлекать внимание ...Видеомонтаж1 исполнительЗавершен8 лет назад