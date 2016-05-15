Добрый день Уважаемые Фрилансеры! Дизайн билборда. Тема ТурБаза. Осталяная информация вся на фото. В принципе все надо так же, но самая главная зада сделать так чтобы этот билборд хорошо выглядел и вся информация считывалась! Солнышко в очах :-) Исполнителя будем выбирать ...