WMmagnat

Алексей WMmagnat

 
35 летРоссия/Саратов
15 лет на фриланс-бирже
Был
год назад
Делаем только продающие сайты от 25 000 рублей!

Работаю за деньги а не еду!

Люблю хорошие проекты именно для людей.

Хороший опыт в создание сайтов на разных движках (CMS)

Пишу тексты для Ваших сайтов, почти на любые темы.

Все цены индивидуально обговариваються.

Всегда рад сотрудничеству с адекватными людьми.

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$13
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Дизайн визитки для точки по продаже шаурмы

    Имеем 2 точки продажи(Разные адреса и контакты), логотип, контакты, описание. Хотим суперские визитные карточки! Желательно несколько вариантов. Уважаемые фрилансеры! Исполнителя будем выбирать по самой привлекательной цене ;-)

    Дизайн визитки
    Дизайн продукции1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Нарисовать объект на фотографии

    Доброго времени Уважаемые фрилансеры! Задача не особо сложна : 1. Есть фото прикрепляю к проекту, на фото есть ларек - его нужно убрать! 2. Так же есть фото примера наброска от руки как должен быть новый ларек(Стиль ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Подогнать картинку под кухонный фартук

    Есть картинка куплена с шатерстока. И есть размеры кухонного фартука: 2409х600 и 2265х600 мм. Так задача подогнать эту картинку под размеры фартука. Чтобы все отлично смотрелось.  Интересует самая низкая цена проекта!  Пишите!

    Наружная реклама1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Натянуть html на главную в wordpress

    Доброго времени суток Уважаемые фрилансеры! Есть главная(прикрепляю картинку) ее нужно натянуть на главную страницу для сайта на wordpress. Либо создать новую как на примере, чтобы Мы сами смогли разместить логотип и всю последующую информацию. Работа так сказать минимальная. Выбирать ...

    WordPressСайт на WordPressHTML
    Веб-программирование17 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Доработать логотип (Фастфуд)

    Доброго времени суток Уважаемые фрилансеры! Нужно на основе(Картинки) доработать логотип. Нужно добавить информацию и оформить все в виде логотипа, чтобы Мы ее размещали везде(Визитки, полиграфия и т.д). Исполнителя будем выбирать по самой привлекательной цене! Так как объем работ ...

    Логотипы и Знаки28 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Дизайн визиток для Автосервиса

    Доброго времени уважаемые фрилансеры! Задача проста есть 2 автосервиса(Под одним названием). Нужно сделать грамотную визитку. Чтобы было красивое лицо визитки и с обратной стороны были 2 карты проезда с контактами. Логотип есть, все передам после выбора. Исполнителя будем выбирать по ...

    Дизайн продукции1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • На фото убрать ларек

    Задача очкнь проста нужна фото что есть убрать ларек!  И все! Исполнителя выбераем по наименьшей цене! После выбора дам еще фото. Указывайте окончательную стоимость! Если что пишите в Скайп!

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • На фото убрать ларек

    Задача очкнь проста нужна фото что есть убрать ларек!  И все! Исполнителя выбераем по наименьшей цене! После выбора дам еще фото с боков.

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Дизайн макета баннера (Корпусная Мебель)

    Доброго времени Уважаемые фрилансеры! Задача очень проста! Есть офис мебельной компании стены в нем желают лучшего, мы решили на стены нанести 2 баннера(Угол). Нужно сделать красивый и информативный дизайн этих баннеров. ТЗ прикрепляю к Проекту! P.S - Приоритет при ...

    Баннеры10 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Макет билборда 6х3

    Добрый день Уважаемые Фрилансеры! Дизайн билборда. Тема ТурБаза. Осталяная информация вся на фото. В принципе все надо так же, но самая главная зада сделать так чтобы этот билборд хорошо выглядел и вся информация считывалась! Солнышко в очах :-) Исполнителя будем выбирать ...

    Наружная реклама1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Макет для светового короба Корпусная мебель

    ТЗ на макет для светового короба Мебель.Имеем световой короб размером 3525ммх760мм (Это уже чистый размер лица, то есть то что уже будет на коробе).Задача набросать макет!Что есть :1. Логотип который как я понимаю будет по ...

    Наружная реклама1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Продающий текст для сайта Корпусная Мебель

    Доброго времени Уважаемые фрилансеры! Задача - проста, но в тоже время сложна ;-) Есть сайт по продаже услуги по изготовлению корпусной мебели, так это самый главный инструмент привлечения клиентов. В какой-то период сайт при той же посещаемости начал ...

    Тексты для сайта
    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Еще вариант дизайна Билборда

    Вы рисовали мне дизайн билборда, хочется еще вариант для размещения в других чертах города. Так сказать чтобы не повтарялось) Хочется креативный дизайн! интригующий!

    Наружная реклама1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Макет для билборда 6Х2.3 м. Мебель

    Добрый день Уважаемые фрилансеры! Нужен макет билборда для печати в типографии. Самое главное чтобы дизайн был продающий! Люди смотрели на него и сразу - Звонили, писали, смотрели сайт, делали заявку. Размер баннера 6х2.3 метра. Логотип есть. Информацию предоставляем. Выбирать будем по ...

    Наружная реклама1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Дизайн+Верстка+Натяжка на WP+Настройка - Сайт Стоматологии

    Задача создать сайт для стоматологии. Домен есть, хостинг есть, текста напишет копирайтер, фирменный стиль есть. Нужно сделать : - Продающий дизайн сайта и страниц. - Верстка дизайна. - Натяжка на WordPress. - Полная настройка сайта. Опыт работы обязателен, срок чем меньше тем ...

    WordPressДизайн сайта
    Сайты «под ключ»24 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Видео реклама для Билборда 10 сек

    Нужно изготовить видео рекламу 10 секунд для сети саун "Михайловские бани" Сама контора уже предложила несколько вариантов, но мы считаем что какая-то она не продающая. Вот они : [url=https://youtu.be/V6xVrz9FX74]https://youtu.be/V6xVrz9FX74[/url] [url=https://youtu.be/lPn--dsRzdM]https://youtu.be/lPn--dsRzdM[/url] Нужно сделать именно Эффект Wow. Реклама должна сильно привлекать внимание ...

    Видеомонтаж1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад
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Отзывы фрилансеров
mastiks
54 годаУкраина
9 лет в сервисе
Был
13 дней назад
$8
10 баллов
год назад
Дорисовать ноги на картинке
Спасибо! Приятно иметь дело...
Вячеслав вышел на связь первый! Сразу без какого либо из приступил к работе. Сделал все быстрее быстрого :-) Рекомендую как знающего свое дело ответственного исполнителя!
Ответный отзыв
antkorchik
Антон 
21 годУкраина
3 года в сервисе
Был
2 месяца назад
$5
10 баллов
3 года назад
Дизайн визитки для точки по продаже шаурмы
Очень рекомендую заказчика, приятно было поработать
Антон хоть на данной бирже новичек, но заказ выполнил полностью на 100% . Сделал все так как хотелось можно сказать без какого либо ТЗ. Рекомендую как опытного и ответственного исполнителя!
Ответный отзыв
DimmixUA
43 годаУкраина
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
$20
10 баллов
3 года назад
Нарисовать объект на фотографии
Четкое тз, все замечания по делу. Очень приятно сотрудничать. Рекомендую!
Дмитрий все отлично сделал! Все дополнительные просьбы так же выполнил в полном объеме. Рекомендую как ответственного специалиста!
Ответный отзыв
tatsianna-1
Татьяна 
36 летБеларусь
4 года в сервисе
Была
3 года назад
$1
10 баллов
4 года назад
Подогнать картинку под кухонный фартук
Все отлично! Четкие задания, связь постоянная. Рекомендую, как ответственного и приятного общении заказчика.
Татьяна справилась с задачей с минимальной информацией и очень быстро! Работать с Татьяной одно удовольствие! Рекомендую как ответственного и пунктуального исполнителя!
Ответный отзыв
FastArt
Мария 
43 годаРоссия
7 лет в сервисе
Была
3 года назад
$8
10 баллов
6 лет назад
Дизайн визиток для Автосервиса
Очень приятно было работать с Алексеем, и проект интересный! Четкая постановка задачи, заказчик всегда доступен для связи, оплата без задержек и в полном объеме. Рекомендую к сотрудничеству 100% Спасибо большое за проект!
Все на высшем уровне! Качество и все мои пожелания и переделки были учтены в заказе. Огромное Спасибо!
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