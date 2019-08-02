Подогнать картинку под кухонный фартук

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Завершен6 заявок181 просмотр

Есть картинка куплена с шатерстока.

И есть размеры кухонного фартука:

2409х600 и 2265х600 мм.

Так задача подогнать эту картинку под размеры фартука. Чтобы все отлично смотрелось. 

Интересует самая низкая цена проекта! 

Пишите! 

6 лет назад
WMmagnat
Алексей 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

tatsianna-1
Татьяна 
37 лет
6 лет в сервисе
Была
4 года назад
6 лет назад
$1
1 день
Татьяна справилась с задачей с минимальной информацией и очень быстро! Работать с Татьяной одно удовольствие! Рекомендую как ответственного и пунктуального исполнителя!
Все отлично! Четкие задания, связь постоянная. Рекомендую, как ответственного и приятного общении заказчика.

Заявки фрилансеров

tatsianna-1
Татьяна 
37 лет
6 лет в сервисе
Была
4 года назад
6 лет назад

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