Разработать баннер для магазина

  1. Биржа фриланса
  2. Наружная реклама
Закрыт39 заявок424 просмотра

Разработать баннер размером:

Ширина 60см

Высота 85см

Для магазина, который будет клеится в торговом центре для рекламы.

 

Магазин продает аксессуары из кожи(Ремни, сумки, кошельки, аксессуары).

 

Логотип размещаем только текстовую часть: REMBINI

Разместить текст: РЕМНИ СУМКИ КОШЕЛЬКИ АКСЕССУАРЫ ИЗ 100%  НАТУРАЛЬНОЙ КОЖИ. НОВЫЕ КОЛЛЕКЦИИ УЖЕ ВНАЛИЧИИ!

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МЫ НАХОДИМСЯ: 1 ЭТАЖ, ВОЗЛЕ ОБРАТНОГО ВХОДА МАГАЗИНА “КРАВТ”

Прикрепил макеты наших визиток. Наш сайт rembini.by . Это для того, чтобы посмотреть стиль.

6 лет назад
bessmertny_ivan
28 лет
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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