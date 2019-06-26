Разработать баннер для магазина

Разработать баннер размером:

Ширина 60см

Высота 85см

Для магазина, который будет клеится в торговом центре для рекламы.

Магазин продает аксессуары из кожи(Ремни, сумки, кошельки, аксессуары).

Логотип размещаем только текстовую часть: REMBINI

Разместить текст: РЕМНИ СУМКИ КОШЕЛЬКИ АКСЕССУАРЫ ИЗ 100% НАТУРАЛЬНОЙ КОЖИ. НОВЫЕ КОЛЛЕКЦИИ УЖЕ ВНАЛИЧИИ!

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МЫ НАХОДИМСЯ: 1 ЭТАЖ, ВОЗЛЕ ОБРАТНОГО ВХОДА МАГАЗИНА “КРАВТ”

Прикрепил макеты наших визиток. Наш сайт rembini.by . Это для того, чтобы посмотреть стиль.