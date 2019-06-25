Требуется разработать интересный, креативный привлекающий внимание дизайн фасадной двери в стоматологическую клинику. На фото то, что имеем сейчас.
Дизайн билборда (3х6 метра)по готовому концепту
Нужен дизайн баннера (билборд 3x6 метра) для рекламы производителя спортивных товаров и их линейки товаров для девочек.
Задача и согласованный концепт баннера во вложении в файле "Концепт билборда 3х6 ..."
Билборд должен быть в стиле SkateWonder https://hudoraworld.ru/wonders
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