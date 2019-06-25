Дизайн билборда (3х6 метра)по готовому концепту

Заказ очень мелкий. Есть, сохраненный в кореле, файл с вывеской. Оттуда нужно взять текст, не меняя его, добавить адрес сайта, скомпоновав визуально грамотно. Возможно нужно будет попробовать в трех цветовых решениях, т.к. нанесение будет на ...