Разработка дизайна фасада зубной клиники

  1. Биржа фриланса
  2. Наружная реклама
Завершен18 заявок259 просмотров

Требуется разработать интересный,  креативный привлекающий внимание дизайн фасадной двери в стоматологическую клинику.

На фото то, что имеем сейчас.

6 лет назад
OlgaKlyaus
Ольга 
47 лет
13 лет в сервисе
Была
4 года назад

Выбранный исполнитель

HannaWise
Анна 
40 лет
10 лет в сервисе
Была
час назад
6 лет назад
$100
7 дней
Всем рекомендую Анечку! Ответственная и исполнительная, вежливая в общении. Быстро и качественно исполняет все пожелания заказчика. Нам еще предстоит дальнейшая работа в других проектах, наша фирма благодарит за сотрудничество!
Ольга - замечательный, вежливый заказчик. Уже второй раз работаю над ее заданием и очень довольна сотрудничеством. Рекомендую к сотрудничеству как порядочного и вежливого заказчика! Рада нашему сотрудничеству и с удовольствие выполню новые заказы.

Заявки фрилансеров

HannaWise
Анна 
40 лет
10 лет в сервисе
Была
час назад
6 лет назад
#1
Наружная реклама