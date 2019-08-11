Разработка дизайна фасада зубной клиники

Ольга - замечательный, вежливый заказчик. Уже второй раз работаю над ее заданием и очень довольна сотрудничеством. Рекомендую к сотрудничеству как порядочного и вежливого заказчика! Рада нашему сотрудничеству и с удовольствие выполню новые заказы.