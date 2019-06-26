Нужен макет А6 для плаката( листовки) в горизонтале

$12
  1. Биржа фриланса
  2. Наружная реклама
Завершен13 заявок183 просмотра

Заказчик - производитель мебели https://www.instagram.com/hofer_studio/?hl=ru

Дерево на логотипе - символ того, что мебель из дерева. Можно попробовать взять фото реальных образцов с инстаграмма и разместить на бледном фоне логотипа.

Предпочтение отдам тем, кто не поленится сделать превью. 

6 лет назад
doval
58 лет
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

ElenaMedvedeva
Елена 
37 лет
6 лет в сервисе
Была
7 месяцев назад
6 лет назад
$12
1 день
Рекомендую, всё по делу.
Спасибо за заказ! Чёткое из, всегда на связи. Рекомендую

Заявки фрилансеров

ElenaMedvedeva
Елена 
37 лет
6 лет в сервисе
Была
7 месяцев назад
6 лет назад

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