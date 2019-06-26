Нужен макет А6 для плаката( листовки) в горизонтале

Заказчик - производитель мебели https://www.instagram.com/hofer_studio/?hl=ru

Дерево на логотипе - символ того, что мебель из дерева. Можно попробовать взять фото реальных образцов с инстаграмма и разместить на бледном фоне логотипа.

Предпочтение отдам тем, кто не поленится сделать превью.