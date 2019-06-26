создать постеры для оформления помещения
Чуть подкорректировать рекламную надпись.
Заказ очень мелкий. Есть, сохраненный в кореле, файл с вывеской. Оттуда нужно взять текст, не меняя его, добавить адрес сайта, скомпоновав визуально грамотно. Возможно нужно будет попробовать в трех цветовых решениях, т.к. нанесение будет на васильковый фон (предоставлю исполнителю).
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В личку писать свои предложения не нужно (эти сообщения будут
проигнорированы, и в рамках тендера рассматриваться не будут). В рамках
тендера пожалуйста указывайте свою цену и сроки. Предложения без цены не
рассматриваются. Обращения иными методами коммуникации, кроме сообщений
в тендере, не рассматриваются и игнорируются. В личную почту принимаем
только сообщения относительно технических деталей проекта.
Оплата WebMoney. Другие валюты и ПС по согласованию.
Предложения "безопасных сделок" нами не рассматриваются.
Никаких предоплат (ни полных, ни частичных). Оплата исключительно по факту выполненной работы.
Если исполнитель не согласен на данное условие, то не нужно выставлять
свою кандидатуру, отвлекая мое время на его оценку. На иных, кроме
озвученных выше условиях мы не согласимся. Если вы желаете мне
рассказать печальные истории про то, как вас кинули когда то там, то
оставьте их пожалуйста при себе, при этом вы можете оценить количество
реализованных только тут нами проектов, и отзывы фрилансеров, работавших
над ними.
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