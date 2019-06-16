Нужно разработать баннер рекламмный а4 жду от вас примеры работ
Плакат
Название компании - "OMO Systems".
Местонахождение плаката: Многоквартирные дома.
Цель: повышение осведомленности об услугах компании.
1) Для конечных покупателей – знакомство с компанией, стимулирование на покупку (т.к. компания новая) или склонение к выбору при принятии решения выбора из нескольких предложений.
Формат плаката: А2.
Преимущества товара:
Очень «рабочие» слоганы :
1) ТОЛЬКО ДЛЯ ВАШЕГО ДОМА – новые технологии «ОМО»!;
2)Доступ и защита в один клик.;
3) ОМО. Улучшает вашу жизнь!
Товар удовлетворяет следующие реальные потребности покупателя:
- Получите мобильный ключ к вашему подъезду - БЕСПЛАТНО!
- Бесплатная установка и подключение.
- Датчик движения, открытия двери и протечки воды по суперцене. Гарантия безопасности вашего имущества.
- Контроль со смартфона в любой точке планеты.
- Пользуйтесь БЕСПЛАТНО до 1 октября! Дальше: ВСЕГО 9 грн/месяц - устройство (вы платите только за поддержку системы). Минимальная цена вашей безопасности и удобства.
Нет четких требований по цвету, все варианты возможны. Главное - светлый фон.Картинки: упор на мобильный ключ, датчик движения, открытия двери и протечки воды.датчик движения( и датчик открытия) - можно изобразить воров, которые влазят в квартиру(окна,двери)датчик протечки - потоп в квартиремобильный ключ - открытие двери с помощью смартфона(телефон в руке возле двери)
Заявки фрилансеров
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