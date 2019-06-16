Плакат

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Закрыт22 заявки242 просмотра

Название компании - "OMO Systems".

Местонахождение плаката: Многоквартирные дома.

Цель: повышение осведомленности об услугах компании.

1) Для конечных покупателей – знакомство с компанией, стимулирование на покупку (т.к. компания новая) или склонение к выбору при принятии решения выбора из нескольких предложений.

Формат плаката: А2.

Преимущества товара:

Очень «рабочие» слоганы :

1) ТОЛЬКО ДЛЯ ВАШЕГО ДОМА – новые технологии «ОМО»!;

2)Доступ и защита в один клик.;

3) ОМО. Улучшает вашу жизнь!

Товар удовлетворяет следующие реальные потребности покупателя:

  • Получите мобильный ключ к вашему подъезду - БЕСПЛАТНО!
  • Бесплатная установка и подключение.
  • Датчик движения, открытия двери и протечки воды по суперцене. Гарантия безопасности вашего имущества.
  • Контроль со смартфона в любой точке планеты.
  • Пользуйтесь БЕСПЛАТНО до 1 октября! Дальше: ВСЕГО 9 грн/месяц - устройство (вы платите только за поддержку системы).                                                                Минимальная цена вашей безопасности и удобства.
Контактные данные:ЗАКАЖИТЕ БЕСПЛАТНУЮ УСТАНОВКУ ПРЯМО СЕЙЧАС - +38 073 401 01 10

https://omo.systems

Нет четких требований по цвету, все варианты возможны. Главное - светлый фон.Картинки: упор на мобильный ключ, датчик движения, открытия двери и протечки воды.датчик движения( и датчик открытия) - можно изобразить воров, которые влазят в квартиру(окна,двери)датчик протечки - потоп в квартиремобильный ключ - открытие двери с помощью смартфона(телефон в руке возле двери)

6 лет назад
guest_15613649120548
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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