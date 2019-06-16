Название компании - "OMO Systems".

Местонахождение плаката: Многоквартирные дома.

Цель: повышение осведомленности об услугах компании.

1) Для конечных покупателей – знакомство с компанией, стимулирование на покупку (т.к. компания новая) или склонение к выбору при принятии решения выбора из нескольких предложений.

Формат плаката: А2.

Преимущества товара:

Очень «рабочие» слоганы :

1) ТОЛЬКО ДЛЯ ВАШЕГО ДОМА – новые технологии «ОМО»! ;

2)Доступ и защита в один клик.;

3) ОМО. Улучшает вашу жизнь!

Товар удовлетворяет следующие реальные потребности покупателя:

Получите мобильный ключ к вашему подъезду - БЕСПЛАТНО!

Бесплатная установка и подключение.

Датчик движения, открытия двери и протечки воды по суперцене. Гарантия безопасности вашего имущества.

Контроль со смартфона в любой точке планеты.



Пользуйтесь БЕСПЛАТНО до 1 октября! Дальше: ВСЕГО 9 грн/месяц - устройство (вы платите только за поддержку системы). Минимальная цена вашей безопасности и удобства.

Контактные данные:ЗАКАЖИТЕ БЕСПЛАТНУЮ УСТАНОВКУ ПРЯМО СЕЙЧАС - +38 073 401 01 10

https://omo.systems

Нет четких требований по цвету, все варианты возможны. Главное - светлый фон.Картинки: упор на мобильный ключ, датчик движения, открытия двери и протечки воды.датчик движения( и датчик открытия) - можно изобразить воров, которые влазят в квартиру(окна,двери)датчик протечки - потоп в квартиремобильный ключ - открытие двери с помощью смартфона(телефон в руке возле двери)