Заказ очень мелкий. Есть, сохраненный в кореле, файл с вывеской. Оттуда нужно взять текст, не меняя его, добавить адрес сайта, скомпоновав визуально грамотно. Возможно нужно будет попробовать в трех цветовых решениях, т.к. нанесение будет на ...
Дизайн витрин магазинов
Два магазина. Нужно подготовить дизайн для витрин. (4 окна и 3 окна). Ждем качественную работу + примеры работ - обязательны!
1. Дизайн должен быть современным.
2. Макеты подготовлены для полиграфии.
3. Магазины товаров для дома, и посуды.
4. Население города 30 000 ч.
5. Средний возраст покупателя: 30-40 лет. Пол - женский.
Рады будем увидеть ваши наброски, и идеи еще до начала работы!
Всю дополнительную инфо - уточняйте.
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