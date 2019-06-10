Дизайн витрин магазинов

  1. Биржа фриланса
  2. Наружная реклама
Закрыт16 заявок197 просмотров

Два магазина. Нужно подготовить дизайн для витрин. (4 окна и 3 окна). Ждем качественную работу + примеры работ - обязательны! 

1. Дизайн должен быть современным. 

2. Макеты подготовлены для полиграфии.

3. Магазины товаров для дома, и посуды.

4. Население города 30 000 ч.

5. Средний возраст покупателя: 30-40 лет. Пол - женский.

Рады будем увидеть ваши наброски, и идеи еще до начала работы!

Всю дополнительную инфо - уточняйте.

6 лет назад
iSklad
34 года
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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