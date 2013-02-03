Добрый день! Необходимо создать лендинг страницу, похожую на https://kontur.ru/focus, но с учетом требований к виду сайтов и авторским правам: https://kontur.ru/partnership/promo/sitesrules. Мне нра эта работа, но цвета д.б. зеленые как у Контур.Фокус, плюс форма для заказа. ...