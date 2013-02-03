doval

Сергей doval

 
58 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$12
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Нужен макет А6 для плаката( листовки) в горизонтале

    $12

    Заказчик - производитель мебели https://www.instagram.com/hofer_studio/?hl=ru Дерево на логотипе - символ того, что мебель из дерева. Можно попробовать взять фото реальных образцов с инстаграмма и разместить на бледном фоне логотипа. Предпочтение отдам тем, кто не ...

    Наружная реклама1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Создание лендинг страницы

    $50

    Добрый день! Необходимо создать лендинг страницу, похожую на https://kontur.ru/focus, но с учетом требований к виду сайтов и авторским правам: https://kontur.ru/partnership/promo/sitesrules. Мне нра эта работа, но цвета д.б. зеленые как у Контур.Фокус, плюс форма для заказа. ...

    Сайты «под ключ»1 заявка
    Закрыт
    9 лет назад

  • Создание лендинговой страницы

    Добрый день! Необходимо создать лендинг страницу, похожую на https://kontur.ru/focus, но с учетом требований к виду сайтов и авторским правам: https://kontur.ru/partnership/promo/sitesrules. Мне нра эта работа, но цвета д.б. зеленые как у Контур.Фокус, плюс форма для заказа. ...

    Сайты «под ключ»нет заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Редизайн отчета

    $250

    Задача - максимально ужать отчет до ориентира при этом не убирая заполняемые поля. Ориентацию листа можно поменять на вертикальную. Необходимо переставить поля отчета так, чтобы в результате количество страниц отчета уменьшилось и улучшилось ...

    Дизайн интерфейсов и игр3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Оценщик жилой недвижимости (квартир)

    $50

    Ищем оценщика недвижимости (желательно Украина) для оценки квартир в Московском регионе. Опыт работы с отчетами Сбербанка, ВТБ24, ДельтаКредит. Осматриваем объекты мы сами. Работаем через Dropbox. Предоставляем базу данных по продажам. Обзвон аналогов ...

    Финансовые услугинет заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Логотип

    $100

    Необходим логотип - красивое оформление фразы "Мой Хрусталь" для размещение на сайте типа http://www.templatemonster.com/ru/demo/32733.html

    HTML
    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

Отзывы фрилансеров

ElenaMedvedeva
Елена 
37 лет
6 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад
$12
10 баллов
6 лет назад
Нужен макет А6 для плаката( листовки) в горизонтале
Спасибо за заказ! Чёткое из, всегда на связи. Рекомендую
Рекомендую, всё по делу.
Ответный отзыв
auvrora2580
32 года
6 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад
$11
10 баллов
6 лет назад
Создать макет для печати А6
Четкое техническое задание. Оплата мгновенная,рекомендую!
Рекомендую, хороша скорость и креативность.
Ответный отзыв
hollander74
50 лет
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$100
10 баллов
11 лет назад
Создание логотипа АНО ЦСЭМ
Только положительные впечатления от сотрудничества с Сергеем. Задача, диалог, оплата все на высшем уровне.
Всё по уму. Быстро. Точно.
Ответный отзыв
hollander74
50 лет
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$60
10 баллов
12 лет назад
Логотип
HTML
Четкие требования, конструктивный диалог, моментальная оплата Буду рад дальнейшему сотрудничеству.
Оперативное взаимодействие, вменяемый диалог.
Ответный отзыв