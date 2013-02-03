Заказчик - производитель мебели https://www.instagram.com/hofer_studio/?hl=ru Дерево на логотипе - символ того, что мебель из дерева. Можно попробовать взять фото реальных образцов с инстаграмма и разместить на бледном фоне логотипа. Предпочтение отдам тем, кто не ...
- $12Наружная реклама1 исполнительЗавершен6 лет назад
Необходимо сделать что-то боле приличное из прилагаемого файла формата А6, горизонтальный и вертикальный варианты.Дизайн продукции1 исполнительЗавершен6 лет назад
- $50
Добрый день! Необходимо создать лендинг страницу, похожую на https://kontur.ru/focus, но с учетом требований к виду сайтов и авторским правам: https://kontur.ru/partnership/promo/sitesrules. Мне нра эта работа, но цвета д.б. зеленые как у Контур.Фокус, плюс форма для заказа. ...Сайты «под ключ»1 заявкаЗакрыт9 лет назад
Добрый день! Необходимо создать лендинг страницу, похожую на https://kontur.ru/focus, но с учетом требований к виду сайтов и авторским правам: https://kontur.ru/partnership/promo/sitesrules. Мне нра эта работа, но цвета д.б. зеленые как у Контур.Фокус, плюс форма для заказа. ...Сайты «под ключ»нет заявокЗакрыт9 лет назад
- $250
Дизайн сайта-визитки для http://nethouse.ru/ Что-то похожее на рейтинг стройДизайн сайтовнет заявокЗакрыт11 лет назад
- $100
Создание логотипа АНО ЦСЭМЛоготипы и Знаки1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $250
Задача - максимально ужать отчет до ориентира при этом не убирая заполняемые поля. Ориентацию листа можно поменять на вертикальную. Необходимо переставить поля отчета так, чтобы в результате количество страниц отчета уменьшилось и улучшилось ...Дизайн интерфейсов и игр3 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $50
Ищем оценщика недвижимости (желательно Украина) для оценки квартир в Московском регионе. Опыт работы с отчетами Сбербанка, ВТБ24, ДельтаКредит. Осматриваем объекты мы сами. Работаем через Dropbox. Предоставляем базу данных по продажам. Обзвон аналогов ...Финансовые услугинет заявокЗакрыт12 лет назад
- $100
Необходим логотип - красивое оформление фразы "Мой Хрусталь" для размещение на сайте типа http://www.templatemonster.com/ru/demo/32733.htmlЛоготипы и Знаки1 исполнительЗавершен12 лет назад