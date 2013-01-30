Оценщик жилой недвижимости (квартир)

$50
Финансовые услугиЗакрытнет заявок166 просмотров
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Ищем оценщика недвижимости (желательно Украина) для оценки квартир в Московском регионе.

Опыт работы с отчетами Сбербанка, ВТБ24, ДельтаКредит.

Осматриваем объекты мы сами. Работаем через Dropbox.

Предоставляем базу данных по продажам. Обзвон аналогов обязателен, поэтому предпочтение соискателями, решившими вопрос с телефонией.

11 лет назад
doval
56 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
4 года назад