Оценщик жилой недвижимости (квартир)

$50
Необходимо написать 7 статей на тему кредитов объемом примерно по 3000 знаков каждый до 28 декабря. Возможно разделить задание на несколько человек. Оплата: 30 рублей за 1000 знаков б/п
Финансовые услуги1 исполнитель
Завершен
11 лет назад
Ищем оценщика недвижимости (желательно Украина) для оценки квартир в Московском регионе.
Опыт работы с отчетами Сбербанка, ВТБ24, ДельтаКредит.
Осматриваем объекты мы сами. Работаем через Dropbox.
Предоставляем базу данных по продажам. Обзвон аналогов обязателен, поэтому предпочтение соискателями, решившими вопрос с телефонией.
Необходимо написать 7 статей на тему кредитов объемом примерно по 3000 знаков каждый до 28 декабря. Возможно разделить задание на несколько человек. Оплата: 30 рублей за 1000 знаков б/п
удален