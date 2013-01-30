Логотип

$100
Логотипы и ЗнакиЗавершен27 заявок222 просмотра
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Необходим логотип - красивое оформление фразы "Мой Хрусталь" для размещение на сайте типа http://www.templatemonster.com/ru/demo/32733.html

11 лет назад
doval
56 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
hollander74
48 летМолдова
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
11 лет назад
$60
3 дня
Оперативное взаимодействие, вменяемый диалог.
Четкие требования, конструктивный диалог, моментальная оплата Буду рад дальнейшему сотрудничеству.
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