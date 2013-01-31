Создать логотип для группы ВКонтакте

$100
Логотипы и ЗнакиЗавершен25 заявок314 просмотров
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Нужно создать логотип для паблика ВКонтатке.

Чтобы вызывал чувство пафоса, гламура, элитный логотип.

Паблик связан с публикацией красивых девушек (фразу и группу скину в личку)

Нужно в логотипе изобразить девушку модельной внешности и название группы, чтобы запоминалось

11 лет назад
uarichs
37 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
Выбранный исполнитель
dasha_design
Дарья 
37 летРоссия
12 лет в сервисе
Была
2 года назад
11 лет назад
$60
1 день
Мне очень понравилось сотрудничество. Дарья прислала много вариантов, выбрал, который понравился очень-очень. Качественно и красиво.
Отличный заказчик! Моментальная оплата, четко поставленная задача!
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