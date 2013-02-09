Добрый день! Прошу рассмотреть возможность разработки логотипа для сайта, посвященного строительным материалам и рейтингу компаний, продающих стройматериалы. Прошу примерно указать сроки разработки логотипа, порядок работы и стоимость услуг. Пожелания к логотипу: деловой стиль (сдержанные черно-белый, серебристрые цвета и ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо создать логотип для компании, которая будет заниматься эксплуатацией недвижимости и техническим сервисом инженерных систем.
Жду желающих с КП.
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