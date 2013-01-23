Создание логотипа

$50
Логотипы и ЗнакиЗакрыт25 заявок204 просмотра
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Добрый день!

Прошу рассмотреть возможность разработки логотипа для сайта, посвященного строительным материалам и рейтингу компаний, продающих стройматериалы.

Прошу примерно указать сроки разработки логотипа, порядок работы и стоимость услуг.

Пожелания к логотипу: деловой стиль (сдержанные черно-белый, серебристрые цвета и др.), использовать картинку (знак, символ)+ слова "rating", "стройка" "Строй" и др., мы их потом поменяем на нужное слово.

11 лет назад
master-innov
Евгений 
35 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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