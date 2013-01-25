Из растра в вектор - лого

Здравствуйте, очень нужна помощь качественного дизайнера логотипов, есть проект, буду благодарен, если кто то поможет с реализацией, бюджет маловат - 100 долларов, но надеюсь на понимание и взаимопомощь. Кого интересует что либо, оставляйте почту или скайп, ...