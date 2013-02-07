Логотип для сайта под прайс агрегатор

$60
Логотипы и ЗнакиЗавершен13 заявок1643 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
#1$60

Уважаемые господа дизайнеры!

Нужен логотип для сайта, который будет предлагать посетителям сравниени тарифов на те или иные услуги. По сути идея сравнима с типичным прайс агрегатором, но речь идет именно об услугах. Например тарифы на интернет, на мобильную связь и прочее.

Название сайта: Check 24

Название домена: www.check24.com.ua

Происхождение названия: тут игра слов) во-первых "чек" в русском значении, и "ckeck" - проверка по-англ.

Написание: на данном этапе не принципиально писать вместе или отдельно, большими, маленькими или с большой буквы. Все зависит от фантазии дизайнера.

Цветовая гамма: на усмотрение дизайнера.

Не желательно: не нужны никакие рюшечки. Сайт будет интересным, современным, красочным. Не приветствуем плагиат. Команда у нас собралась большая. Если будем подозревать плагиат - сразу откажем участнику.

Дерзайте. По вопросам - обращайтесь :)

Логотип для сайта
11 лет назад
krutya
Роман 
38 летГермания
12 лет в сервисе
Был
месяц назад
Победитель конкурса
dasha_design
Дарья 
37 летРоссия
12 лет в сервисе
Была
2 года назад
11 лет назад
#1
Отличная работа. были сильные соперники и мы долго не могли решить. но тем не менее уверен, что мы выбрали лучшую работу
Спасибо Роману за интересный конкурс, не в первый раз работаю с ним и очень довольна!
Заявки фрилансеров
dasha_design
Дарья 
37 летРоссия
12 лет в сервисе
Была
2 года назад
11 лет назад
#1
  • Похожие заказы

  • Создать логотип для группы ВКонтакте

    $100

    Нужно создать логотип для паблика ВКонтатке. Чтобы вызывал чувство пафоса, гламура, элитный логотип. Паблик связан с публикацией красивых девушек (фразу и группу скину в личку) Нужно в логотипе изобразить девушку модельной внешности и название группы, чтобы запоминалось

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Создать логотип

    Необходимо создать логотип для компании, которая будет заниматься эксплуатацией недвижимости и техническим сервисом инженерных систем. Жду желающих с КП.

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Создание логотипа

    $50

    Добрый день! Прошу рассмотреть возможность разработки логотипа для сайта, посвященного строительным материалам и рейтингу компаний, продающих стройматериалы. Прошу примерно указать сроки разработки логотипа, порядок работы и стоимость услуг. Пожелания к логотипу: деловой стиль (сдержанные черно-белый, серебристрые цвета и ...

    Логотипы и Знаки25 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Логотип на сайт

    $50

    Нужно нарисовать логотип для сайта http://www.ka4ata.com. Он должен быть вместо того что сейчас на сайте (Aurora) в виде двух накаченных уток. Одна типа штангу жмет,а вторая там с гантелей.

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Разработать логотип

    Для сайта нужно разработать логотип. Фактически будут предоставлены написание компании и элемент для лого. Стилизовав надпись и прикрепив слева от надписи графический рисунок должен получиться логотип. Оплата по факту утверждения работы.

    Логотипы и Знаки47 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Разработка логотипа

    $100

    Здравствуйте, очень нужна помощь качественного дизайнера логотипов, есть проект, буду благодарен, если кто то поможет с реализацией, бюджет маловат - 100 долларов, но надеюсь на понимание и взаимопомощь. Кого интересует что либо, оставляйте почту или скайп, ...

    Логотипы и Знаки52 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Логотип из слова

    $130

    Логотип из слова: sink-print Портал/доска объявлений о продаже ЦПМ / препресс / постпресс. Спокойные цвет без "кислоты" (например - 0dff01). Исходник в векторе. Адаптация под: 128x128; 64x64;32x32 - для иконок и 16х16 - favicon. Если честно больше добавить не чего. ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад