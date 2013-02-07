Логотип для сайта под прайс агрегатор

# 1 — $ 60

Уважаемые господа дизайнеры!

Нужен логотип для сайта, который будет предлагать посетителям сравниени тарифов на те или иные услуги. По сути идея сравнима с типичным прайс агрегатором, но речь идет именно об услугах. Например тарифы на интернет, на мобильную связь и прочее.

Название сайта: Check 24

Название домена: www.check24.com.ua

Происхождение названия: тут игра слов) во-первых "чек" в русском значении, и "ckeck" - проверка по-англ.

Написание: на данном этапе не принципиально писать вместе или отдельно, большими, маленькими или с большой буквы. Все зависит от фантазии дизайнера.

Цветовая гамма: на усмотрение дизайнера.

Не желательно: не нужны никакие рюшечки. Сайт будет интересным, современным, красочным. Не приветствуем плагиат. Команда у нас собралась большая. Если будем подозревать плагиат - сразу откажем участнику.

Дерзайте. По вопросам - обращайтесь :)