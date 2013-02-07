Логотип для сайта под прайс агрегатор

Нужно создать логотип для паблика ВКонтатке. Чтобы вызывал чувство пафоса, гламура, элитный логотип. Паблик связан с публикацией красивых девушек (фразу и группу скину в личку) Нужно в логотипе изобразить девушку модельной внешности и название группы, чтобы запоминалось
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Уважаемые господа дизайнеры!
Нужен логотип для сайта, который будет предлагать посетителям сравниени тарифов на те или иные услуги. По сути идея сравнима с типичным прайс агрегатором, но речь идет именно об услугах. Например тарифы на интернет, на мобильную связь и прочее.
Название сайта: Check 24
Название домена: www.check24.com.ua
Происхождение названия: тут игра слов) во-первых "чек" в русском значении, и "ckeck" - проверка по-англ.
Написание: на данном этапе не принципиально писать вместе или отдельно, большими, маленькими или с большой буквы. Все зависит от фантазии дизайнера.
Цветовая гамма: на усмотрение дизайнера.
Не желательно: не нужны никакие рюшечки. Сайт будет интересным, современным, красочным. Не приветствуем плагиат. Команда у нас собралась большая. Если будем подозревать плагиат - сразу откажем участнику.
Дерзайте. По вопросам - обращайтесь :)
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