OlgaKlyaus

Ольга OlgaKlyaus

 
45 летИспания/Барселона
11 лет на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Заказчик
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$100
выплачено фрилансерам
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Отзывы фрилансеров
HannaWise
Анна 
39 летУкраина
9 лет в сервисе
Была
час назад
$100
10 баллов
4 года назад
Разработка дизайна фасада зубной клиники
Ольга - замечательный, вежливый заказчик. Уже второй раз работаю над ее заданием и очень довольна сотрудничеством. Рекомендую к сотрудничеству как порядочного и вежливого заказчика! Рада нашему сотрудничеству и с удовольствие выполню новые заказы.
Всем рекомендую Анечку! Ответственная и исполнительная, вежливая в общении. Быстро и качественно исполняет все пожелания заказчика. Нам еще предстоит дальнейшая работа в других проектах, наша фирма благодарит за сотрудничество!
Ответный отзыв
pixart
Артур 
31 годРоссия
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
$15
10 баллов
5 лет назад
Ищу специалиста для разработки дизайна визитки
Всё супер! :)
Хорошо
Ответный отзыв
HannaWise
Анна 
39 летУкраина
9 лет в сервисе
Была
час назад
$100
10 баллов
6 лет назад
Разработка логотипа для стоматологической клиники в Барселоне
Спасибо большое Ольге за проект. От сотрудничества остались исключительно положительные впечатления. Понятное задание, своевременная оплата в полном объеме! Рекомендую Ольгу как отличного порядочного заказчика! Буду рада сотрудничеству по другим проектам!
Спасибо Ане за отличную работу! Быстро, в срок и очень красиво! Точное попадание в наши пожелания. Уверена,мы сработаемся и в дальнейшем!
Ответный отзыв