OlgaKlyaus

Здравствуйте. Ищу специалиста для разработки дизайна шаблонов в инстаграме. Тема: стоматология. Прикрепляю ниже понравившиеся примеры из интернета. Цвет синий/белый.
- Иллюстрации и Рисунки19 заявокЗакрыт4 года назад
Ищу специалиста с опытом работы в этой области для оформления группы на Фейсбуке в едином фирменном стиле: шапка группы, оформление фото и текстов. Оставляйте в заявках пожалуйста ссылку на портфолио по оформлению страниц на Фейсбуке! С группой ...Социальные сети (SMM и SMO)11 заявокЗакрыт4 года назад
Требуется красиво оформить шапку в группе на Фейсбуке.Социальные сети (SMM и SMO)11 заявокЗакрыт4 года назад
Требуется разработать интересный, креативный привлекающий внимание дизайн фасадной двери в стоматологическую клинику. На фото то, что имеем сейчас.Наружная реклама1 исполнительЗавершен4 года назад
Имеется логотип. нужно сделать красивую стильную визитку на черном фоне. Жду ваших предложенийДизайн продукции1 исполнительЗавершен5 лет назад
- $100
Здравствуйте! Ищу толкового дизайнера для разработки логтипа по стома клинике в Барселоне. Желательно с опытом работы в сфере дизайна стоматологии. Примеры ваших работ. Какие будут ваши предложения по цене? СпасибоФирменный стиль1 исполнительЗавершен6 лет назад
Требуется нарисовать индивидуальный логотип для фотографа ньюборн /фотограф новорожденных и беременных мам/ Информация по логотипу: Цвета: нежная пастель. оттенки розового голубого зеленого фиолетового. Хотелось бы получить свой уникальный брендовый и легко узнаваемый лого) Поскольку тематика это новорожденные малыши и ...Иллюстрации и Рисунки16 заявокЗакрыт6 лет назад
Добрый день! Ищу специалиста желательно с опытом работы в этой области. Требуется придумать красивый логотип и визитку для ньюборн фотографа /фотосьемка новорожденных/, вмещающего в себя стиль детского и семейного фотографа.Логотипы и Знаки26 заявокЗакрыт6 лет назад