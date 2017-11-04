OlgaKlyaus

Ищу специалиста с опытом работы в этой области для оформления группы на Фейсбуке в едином фирменном стиле: шапка группы, оформление фото и текстов. Оставляйте в заявках пожалуйста ссылку на портфолио по оформлению страниц на Фейсбуке! С группой ...