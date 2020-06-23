Требуется разработка шаблонов для инстаграм

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Закрыт19 заявок572 просмотра

Здравствуйте.

Ищу специалиста для разработки дизайна шаблонов в инстаграме. Тема: стоматология.

Прикрепляю ниже понравившиеся примеры из интернета. Цвет синий/белый. 

5 лет назад
OlgaKlyaus
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#1
Иллюстрации и Рисунки
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