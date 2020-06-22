Иллюстрация курса рисования

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Закрытнет заявок159 просмотров

Добрый день,

Ищем художника/иллюстратора, который смог бы проиллюстрировать курс по рисованию карандашом для новичков. Важно: необходимо часть рисунков прорисовать на камеру (виден только стол и рука). Поэтому ищем кандидата из Киева.

Количество иллюстраций - около 50 рисунков (от демонстрации линии, рисунка куба, элементарных рисунков до полноценного рисунка).

5 лет назад
guest_15911068890127
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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