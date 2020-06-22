Необходимо отрисовать 2 иллюстрации к слоганам: 1) "труд побеждает талант" 2) "количество переходит в качество". Есть небольшие идеи-концепты к иллюстрациям: 1) В виде комикса о 2х людях на турниках, ...
Иллюстрация курса рисования
Добрый день,
Ищем художника/иллюстратора, который смог бы проиллюстрировать курс по рисованию карандашом для новичков. Важно: необходимо часть рисунков прорисовать на камеру (виден только стол и рука). Поэтому ищем кандидата из Киева.
Количество иллюстраций - около 50 рисунков (от демонстрации линии, рисунка куба, элементарных рисунков до полноценного рисунка).
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