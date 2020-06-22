Отрисовать в векторе

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Завершен9 заявок310 просмотров

Добрый день. Требуется обвести/перерисовать в векторе джепег файл(прикрепил) чтобы было красиво без артефактов. 2. Добавить стрелочки  http://prntscr.com/t47142 чтобы показать что винт крутится. Напишите цену и сроки. Спасибо. 

5 лет назад
lagutin
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15 часов назад

Выбранный исполнитель

belousow
Иван 
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$4
1 день
Быстро и качественно!
Сотрудничество вышло на высоком уровне! Заказчик на вес золота)

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