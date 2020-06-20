Отрисовка макета в кривых для лазерной резки

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Закрыт6 заявок429 просмотров

Необходимо отрисовать набор декоративных элементов для лазерной резки в кривых линиях.

Тематика: День рождения

Размер набора: 250х150 мм

Набор заполнен различными элементами на указанную тему. Размер элемента: 4 - 8 см по одной из сторон. 

5 лет назад
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#1
Иллюстрации и Рисунки
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Victory7773
25 лет
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