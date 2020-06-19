Нарисовать гексональную рамку

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Закрыт6 заявок287 просмотров

Нарисовать гексональную рамку как на сриншоте с некоторыми доработками. Рамка нужна для фишек в настольную игру. 

5 лет назад
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