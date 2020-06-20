Здравствуйте. Необходимо нарисовать иллюстрацию (романтическая фантастика, боевик, драма) с надписью названия романа и изображением центрального персонажа (не является обложкой). Изображение должно быть ближе к реалистичному.
Иллюстрации_стиль аниме
Добрый день. Я представляю компанию "Лаборатория качества" (аутсорсинг и консалтинг тестирования ПО). мы в поиске художника для своих материалов (презентации, статьи), хотели бы попробовать проработать некоторые в стиле аниме. подскажите, рассматриваете ли вы сейчас предложения о сотрудничестве?
вводные на первые 2 иллюстрации:
1) yadi.sk/i/ouWAmphCYENs3g на весь широкоформатный слайд, белый фон
2) Семён, наш главный персонаж, в свитере с оленем, приятный, умный, сидит за столом и усиленно думает
первый сет иллюстраций для курса по тестированию. работ там будет много, но для оценки, как сможем сработаться, решили начать с этих двух.
Если Вам интересно предложение напишите цену и сроки
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