Иллюстрации_стиль аниме

Добрый день. Я представляю компанию "Лаборатория качества" (аутсорсинг и консалтинг тестирования ПО). мы в поиске художника для своих материалов (презентации, статьи), хотели бы попробовать проработать некоторые в стиле аниме. подскажите, рассматриваете ли вы сейчас предложения о сотрудничестве?

вводные на первые 2 иллюстрации:

1) yadi.sk/i/ouWAmphCYENs3g на весь широкоформатный слайд, белый фон

2) Семён, наш главный персонаж, в свитере с оленем, приятный, умный, сидит за столом и усиленно думает

первый сет иллюстраций для курса по тестированию. работ там будет много, но для оценки, как сможем сработаться, решили начать с этих двух.

Если Вам интересно предложение напишите цену и сроки