Нужны три персонажа, сантехник, электрик и бытовой мастер. Чтоб они что-то делали. Стиль какими они должны быит прикрепил. Это фото грузчика. Должны быть остальные похож и не отличатся.
Создать рисунок для гравировки на камне
Общая композиция –рис.1
А.П.Чехов изображен вполоборота, в полный рост, в пальто (стиль пальто - рис.2),
на стопке книг, изображающих ступени лестницы. Для выражения динамики и стремительности
подъема по лестнице - одна нога на ступени выше другой. На отдельных корешках
книг надписи (образец рис.3), потрепанности оригиналов воспроизводить не надо, рисунок
на корешках требуется повторить. Лестница из книг своим основанием опирается на
контуры Анивского залива Южного Сахалина. Контуры Анивского залива переходят в очертания
острова, которые в перспективе уходят за
горизонт и сливаются с общим фоном. Очертания Анивского залива должны иметь
прямую перспективу – выглядеть округло, подковообразно, как на гугл-картах.А.П.Чехов своей рукойпишет слова: «У меня теперь всё просахалинено». Надпись курсивом, напоминающим
почерк Чехова, располагается в левом верхнем углу левой страницы.Под надписью автограф «А.Чехов».
Фигура А.П.Чехова должна выглядеть стильно, красиво, достоверно, буквы «У меня
теперь все просахалинено» на общей композиции и есть горизонт, по которому он
делает элегантный взмах правой рукой.
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