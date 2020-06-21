Подправить вектор в Иллюстраторе

  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Завершен1 заявка215 просмотров

Добрый день! Нужно подправить два изображение векторных в Иллюстраторе.

Изображение человека для размерной таблице и изображение руки

Изменить цвет картинки и подправить линии 

5 лет назад
kvsofa
София 
30 лет
9 лет в сервисе
Была
10 месяцев назад

Выбранный исполнитель

daniil_furashov
Даниил 
24 года
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
5 лет назад
$5
1 день
Спасибо за работу! :)
Все отлично, рекомендую к сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

daniil_furashov
Даниил 
24 года
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
5 лет назад