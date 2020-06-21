Необходимо отрисовать набор декоративных элементов для лазерной резки в кривых линиях. Тематика: День рождения Размер набора: 250х150 мм Набор заполнен различными элементами на указанную тему. Размер элемента: 4 - 8 см по ...
Подправить вектор в Иллюстраторе
Добрый день! Нужно подправить два изображение векторных в Иллюстраторе.
Изображение человека для размерной таблице и изображение руки
Изменить цвет картинки и подправить линии
Выбранный исполнитель
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