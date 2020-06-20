Векторная иллюстрация для обложки лендинга VR клуба

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Закрыт12 заявок438 просмотров

Необходимо отрисовать векторную иллюстрацию для раскрытия сути VRа для потенциальных посетителей VR клуба. В приложении понравившиеся примеры работ

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Иллюстрации и Рисунки
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