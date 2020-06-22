Доброго времени! Требуется сделать 2 изображения в векторе. Изображения прикрепляю. К сожалению, размеры исходников небольшие, но содержание по ним понятно. В идеале для постера в постирочную сделать еще и перевод для описаний всех ...
Вертикальный баннер для кафе.
Нужно отрисовать вертикальный баннер размером 62х173 см для кафе.
Нужно указать продукцию и цены, вверху расположить лого и 1-2 изображения продукции, при этом всё сделать в фирменных теплых цветах (желтый, оранжевый). Пример оформления сброшу, изображения и цены соответственно.
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