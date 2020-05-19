Дизайн сайтов, мобильных приложений, полиграфия
Оказываю услуги:
Веб-дизайн (прототипы, лендинги, сайты)
Создание креативов и видео для рекламы
Графическое оформление печатной продукции (меню, визитки, открытки и .т.д)
Цветокоррекция, ретушь, обработка предметной съемки, устранение недостатков (обработка фото изображений для интернет магазина)
Выполняю работу качественно и в срок.
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Instagram @design_er_jul
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ТОП-50— Дизайн мобильных приложений
Портфолио
- Баннеры для бара (лайтбоксы)63 просмотра
- Афиши, постеры, плакаты53 просмотра
- Меню для ресторана56 просмотров
- Баннер, визитка, сертификат и наклейки151 просмотр
- Плакаты наружная реклама55 просмотров
- Promo44 просмотра
- Шаблон для инстаграм112 просмотров
- RE-design site Jewelry116 просмотров
- Анимация векторных элементов116 просмотров
- Рекламный флаер115 просмотров
- Бигборд Феличита120 просмотров
- Дизайн лендинга124 просмотра
Отзывы заказчиков
$20
10 баллов
4 года назад
Всё отлично. Спасибо за дизайн.
Ответный отзыв
Приятный заказчик) четкое ТЗ, оплата вовремя
$11
10 баллов
4 года назад
профессионал своего дела! очень доволен результатом
Ответный отзыв
Было приятно выполнять заказ. Четкая постановка задачи, быстрая оплата
$2
10 баллов
5 лет назад
Сотрудничаю с Юлией во второй раз. Оперативно сделала логотип, терпеливо отнеслась к правкам (в процессе создания логотипа появились изменения в ТЗ). Рекомендую к сотрудничеству и сам еще буду обращаться.
Ответный отзыв
Понятная задача, быстрая коммуникация и оплата. Отличный заказчик!
$1
10 баллов
5 лет назад
быстрая работа, хорошее выполнение, спасибо. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
Четкий заказ,быстрая оплата, рекомендую!
$15
10 баллов
5 лет назад
Быстро качественно, спасибо!
Ответный отзыв
Задача поставлена, оплата своевременная, всегда на связи. Рекомендую.
Дизайн мобильных приложений
2 отзыва
$5/час
от $10от 1 дня
#35
Дизайн сайтов
2 отзыва
$5/час
от $50от 2 дней
#550
Баннеры
нет отзывов
$1/час
от $5от 1 дня
#457