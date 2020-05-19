design_jul

Юлия design_jul

 
45 лет
7 лет на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Дизайн сайтов, мобильных приложений, полиграфия

Оказываю услуги:

 Веб-дизайн (прототипы, лендинги, сайты)

 Создание креативов и видео для рекламы

 Графическое оформление печатной продукции (меню, визитки, открытки и .т.д)

 Цветокоррекция, ретушь, обработка предметной съемки, устранение недостатков (обработка фото изображений для интернет магазина)

Выполняю работу качественно и в срок.

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Telegram @julia444

Instagram @design_er_jul

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ТОП-50
Дизайн мобильных приложений

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Отзывы заказчиков

olegsmakov
Олег 
30 лет
7 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$20
10 баллов
4 года назад
Дизайн сайта
Всё отлично. Спасибо за дизайн.
Приятный заказчик) четкое ТЗ, оплата вовремя
Ответный отзыв
WolfRamHart
33 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
$11
10 баллов
4 года назад
Обложка для стрима
профессионал своего дела! очень доволен результатом
Было приятно выполнять заказ. Четкая постановка задачи, быстрая оплата
Ответный отзыв
IvanenkoSerg
35 лет
6 лет в сервисе
Был
год назад
$2
10 баллов
5 лет назад
Нарисовать логотип
Сотрудничаю с Юлией во второй раз. Оперативно сделала логотип, терпеливо отнеслась к правкам (в процессе создания логотипа появились изменения в ТЗ). Рекомендую к сотрудничеству и сам еще буду обращаться.
Понятная задача, быстрая коммуникация и оплата. Отличный заказчик!
Ответный отзыв
IvanenkoSerg
35 лет
6 лет в сервисе
Был
год назад
$1
10 баллов
5 лет назад
Нарисовать 1 простейшую иконку
быстрая работа, хорошее выполнение, спасибо. Рекомендую к сотрудничеству.
Четкий заказ,быстрая оплата, рекомендую!
Ответный отзыв
mrmoose
Рамиль 
45 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад
9 отзывов
$15
10 баллов
5 лет назад
Работа для дизайнера (рассматриваем и начинающих)
Быстро качественно, спасибо!
Задача поставлена, оплата своевременная, всегда на связи. Рекомендую.
Ответный отзыв
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Дизайн мобильных приложений
2 отзыва
$5/час
от $10от 1 дня
#35
Дизайн сайтов
2 отзыва
$5/час
от $50от 2 дней
#550
Баннеры
нет отзывов
$1/час
от $5от 1 дня
#457