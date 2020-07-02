Иллюстрация для сайта

Добрый день!

Нужно будет нарисовать иллюстрацию-баннер для сайта (в последующем возможно другие работы в том же стиле). Подробное описание идеи с примерами похожих работ - в добавленном файле. Укажите, сколько бы стоила такая работа в Вашем исполнении, а также сколько времени ориентировочно потребуется на нее. Также буду благодарен за портфолио Ваших работ схожей тематики (пейзажи, урбанистика, строения, etc.)

Спасибо!

[ред.]: во избежание недоразумений - речь идет об одной иллюстрации (не нескольких), сложенной с нескольких элементов - подробное описание и целевой размер в файле; также в файле добавил примеры похожих работ для объяснения идеи, но буду благодарен за проявление Вашей фантазии в исполнении работы.

Спасибо.