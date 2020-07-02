Иллюстрация для сайта

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Завершен4 заявки540 просмотров

Добрый день!

Нужно будет нарисовать иллюстрацию-баннер для сайта (в последующем возможно другие работы в том же стиле). Подробное описание идеи с примерами похожих работ - в добавленном файле. Укажите, сколько бы стоила такая работа в Вашем исполнении, а также сколько времени ориентировочно потребуется на нее. Также буду благодарен за портфолио Ваших работ схожей тематики (пейзажи, урбанистика, строения, etc.)

Спасибо!

[ред.]: во избежание недоразумений - речь идет об одной иллюстрации (не нескольких), сложенной с нескольких элементов - подробное описание и целевой размер в файле; также в файле добавил примеры похожих работ для объяснения идеи, но буду благодарен за проявление Вашей фантазии в исполнении работы.

Спасибо.

5 лет назад
Terram0rf
29 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

OFY
24 года
6 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
5 лет назад
$80
7 дней
Escrow
Очень рад сотрудничеству с Егором. Несмотря на то, что заказ был достаточно сложным и трудоёмким, Егор сделал все очень качественно и с большим вниманием к мелочам. Рекомендую!
Очень приятно работать с человеком. Минимум правок, максимум конкретики. Спасибо)

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OFY
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