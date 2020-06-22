Нарисовка Смайлов

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Закрыт5 заявок394 просмотра

Требуется нарисовать смайлы для сушествующего сета смайлов. 

Пример уровня работы приложен. 

Опыт работы со смайлами, смайлы на твиче. 

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