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Дизайн фасада здания
Добрый день. Нужен дизайн фасада здания, который на картинке. Старый баннер износился. Нужен свежий взгляд. Жду предложений, спасибо. Баннер слева уберется, будет один большой баннер на фасад.
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