Дизайн фасада здания

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Завершен9 заявок254 просмотра

Добрый день.  Нужен дизайн фасада здания,  который на картинке. Старый баннер износился.  Нужен свежий взгляд. Жду предложений,  спасибо.  Баннер слева уберется, будет один большой баннер на фасад.

6 лет назад
darf12345
40 лет
11 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

Milena-Designer
40 лет
13 лет в сервисе
Была
2 часа назад
6 лет назад
$87
19 дней
Escrow
Все отлично, надеюсь еще обратимся. Спасибо.
Выполнен интересный проект! Спасибо за сотрудничество. Рекомендую!

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Milena-Designer
40 лет
13 лет в сервисе
Была
2 часа назад
6 лет назад

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