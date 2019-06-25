Создать похожую работу

  1. Биржа фриланса
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Закрыт34 заявки275 просмотров

Здравствуйте.

Мне необходимо создать похожую работу: нужен макет баннера как на фото, но без отдельных элементов (как на стенде), а литой. Надпись на верху: Авто Плюс (вместо авто парк), и немного другой перечень услуг. Внизу номер телефона и снизу на черном фоне стрелки в виде

Пример работы

6 лет назад
guest_15616294300585
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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