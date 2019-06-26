Разработка рекламы на автомобиль

Добрый день!

Ищу исполнителя, нужно сделать креативную рекламу на автомобиль KIO RIO 2018 модельный год.

Занимаемся поставками оборудования для ферм, вот тут подробнее https://topixagro.com/

Телефоны, сайты - всовывать не нужно. Нужно что-то близкое к нашей тематике и что бы цепляло и запоминалось сразу. Минимально на авто только должно быть название бренда, все остальное ваша фантазия.