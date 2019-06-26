Разработка рекламы на автомобиль

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Закрыт11 заявок248 просмотров

Добрый день! 

Ищу исполнителя, нужно сделать креативную рекламу на автомобиль KIO RIO 2018 модельный год.  

Занимаемся поставками оборудования для ферм, вот тут подробнее https://topixagro.com/ 

Телефоны, сайты - всовывать не нужно. Нужно что-то близкое к нашей тематике и что бы цепляло и запоминалось сразу. Минимально на авто только должно быть название бренда, все остальное ваша фантазия. 

6 лет назад
TopixGroup
Алексей 
39 лет
10 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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