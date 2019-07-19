Необходимо исполнить макет рекламы кофе 770*1260 с нашим логотипом
Дизайнер для банера ресторана
необходимо разработать банер для ресторана у входа - цель увеличить входящий поток, появилась рекомендация трип адвизера.
так же необходимо разработать оферы для рекламы в инстаграме для ресторана.
присылайте ваши работы и стоимость
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