Дизайнер для банера ресторана

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Закрыт23 заявки278 просмотров

необходимо разработать банер для ресторана у входа - цель увеличить входящий поток, появилась рекомендация трип адвизера. 

так же необходимо разработать оферы для рекламы в инстаграме для ресторана.

присылайте ваши работы и стоимость

6 лет назад
Kovalevkv
Кирилл 
35 лет
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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