Разработка и продвижение сайтов
Занимаюсь созданием и продвижением сайтов уже более 5 лет.
Мои квалификации в области создания сайтов:
- дизайн сайтов
- адаптивная верстка, веб-программирование, подключение скриптов
- установка и настройка CMS
Мои квалификации в области интернет-маркетинга:
- комплексный маркетинговый аудит, рекомендации и стратегия продвижения и развития
- контекстная реклама
- сео-продвижение
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Отзывы заказчиков
$7
9 баллов
6 лет назад
Хорошо поработали. Рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
все хорошо, спасибо за заказ
$7
10 баллов
6 лет назад
Ставлю положительный отзыв только потому, что человек не скрылся и сказал как есть. Но в деталях сотрудничество не состоялось.
Ответный отзыв
Рекомендую Веронику как очень хорошего заказчика, задачи ставятся четко, в процессе работы поддерживается связь и оказывается помощь.
$1
10 баллов
6 лет назад
Татьяна справилась с задачей с минимальной информацией и очень быстро! Работать с Татьяной одно удовольствие! Рекомендую как ответственного и пунктуального исполнителя!
Ответный отзыв
Все отлично! Четкие задания, связь постоянная. Рекомендую, как ответственного и приятного общении заказчика.