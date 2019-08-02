tatsianna-1

Татьяна tatsianna-1

 
37 лет
6 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Разработка и продвижение сайтов

Занимаюсь созданием и продвижением сайтов уже более 5 лет.

Мои квалификации в области создания сайтов:

- дизайн сайтов

- адаптивная верстка, веб-программирование, подключение скриптов

- установка и настройка CMS

Мои квалификации в области интернет-маркетинга:

- комплексный маркетинговый аудит, рекомендации и стратегия продвижения и развития

- контекстная реклама

- сео-продвижение

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Отзывы заказчиков

guest_15716896733507
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$7
9 баллов
6 лет назад
Решить математические уравнения( лимиты,точки экстремума)
Хорошо поработали. Рекомендую к сотрудничеству!
все хорошо, спасибо за заказ
Ответный отзыв
veronika_zueva
Вероника 
36 лет
6 лет в сервисе
Была
5 лет назад
8 отзывов
$7
10 баллов
6 лет назад
Правки Bitrix
Ставлю положительный отзыв только потому, что человек не скрылся и сказал как есть. Но в деталях сотрудничество не состоялось.
Рекомендую Веронику как очень хорошего заказчика, задачи ставятся четко, в процессе работы поддерживается связь и оказывается помощь.
Ответный отзыв
WMmagnat
Алексей 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
$1
10 баллов
6 лет назад
Подогнать картинку под кухонный фартук
Татьяна справилась с задачей с минимальной информацией и очень быстро! Работать с Татьяной одно удовольствие! Рекомендую как ответственного и пунктуального исполнителя!
Все отлично! Четкие задания, связь постоянная. Рекомендую, как ответственного и приятного общении заказчика.
Ответный отзыв