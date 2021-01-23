Дизайн визитки для точки по продаже шаурмы

Дизайн продукцииЗавершен13 заявок390 просмотров
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Имеем 2 точки продажи(Разные адреса и контакты), логотип, контакты, описание.

Хотим суперские визитные карточки! Желательно несколько вариантов.

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3 года назад
WMmagnat
Алексей 
35 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
antkorchik
Антон 
21 годУкраина
3 года в сервисе
Был
месяц назад
3 года назад
$5
2 дня
Антон хоть на данной бирже новичек, но заказ выполнил полностью на 100% . Сделал все так как хотелось можно сказать без какого либо ТЗ. Рекомендую как опытного и ответственного исполнителя!
Очень рекомендую заказчика, приятно было поработать
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