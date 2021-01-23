Дизайн визитки для точки по продаже шаурмы

Разработать дизайн наклейки доя соусов
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Имеем 2 точки продажи(Разные адреса и контакты), логотип, контакты, описание.
Хотим суперские визитные карточки! Желательно несколько вариантов.
Уважаемые фрилансеры! Исполнителя будем выбирать по самой привлекательной цене ;-)
- Похожие заказы
- Дизайн продукции30 заявокЗакрыт3 года назад
Нужно сделать дизайн этикетки для флакона с дезинфектантом. Надписи будут на турецком языке. Текст предоставлю.Дизайн продукции23 заявкиЗакрыт3 года назад
Предложить несколько вариантов редизайна обложки листовки. Всю текущую информацию сохранить - по наполнению. Листовку сделать более стильной, современной, легкой. логотип - не изменять и не искажать в плане цветов, шрифтов, пропорций элементов. макет листовки - в корал.Дизайн продукции1 исполнительЗавершен3 года назад
- $69
1. Для создания от 3-х компаний - «Группы Компаний КТК-Холдинг» - Smart Мебель - «Челябинский Завод Нестандартной Продукции» Будет предоставлен макет прошлых открыток и картинки для этого года; 2. Мероприятия на которые нужны ...Дизайн продукции5 заявокЗакрыт3 года назад
Нужно разработать газогенератор для щипкиДизайн продукции3 заявкиЗакрыт3 года назад
Разработка дизайна фруктов в шоколаде и этикеток для косметикиДизайн продукции17 заявокЗакрыт3 года назад
Всем привет Нужно разработать новый дизайн этикетки для пачек кофе в едином стиле. Прикрепляю пару примеров того, что есть сейчас. Всего 8 сортов кофе Текст предоставлю.Дизайн продукции1 исполнительЗавершен3 года назад
Нужен дизайн этикетки 135*155 горизонтальная все данные предоставимДизайн продукции29 заявокЗакрыт3 года назад
- $120
Здравствуйте, уважаемые фрилансеры. Необходимо разработать дизайн меню для ресторана. Просим откликаться только тех исполнителей, у которых был опыт в разработке дизайна меню. Просим прилагать ссылку на портфолио к заявке. Работать нужно до полного утверждения. меню состоит из 15 страниц.Дизайн продукции20 заявокЗакрыт3 года назад
- $15
Нужно сделать дизайн этикетки-самоклейки для жидкого антисептического средства (антисептик для рук и поверхностей). Дизайн должен быть простой, графический, но при этом яркий и запоминающийся. Ждем Ваши предложения!)Дизайн продукции25 заявокЗакрыт3 года назад