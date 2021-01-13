Необходимо разработать дизайн меню

$120
Дизайн продукцииЗакрыт20 заявок543 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Здравствуйте, уважаемые фрилансеры.

Необходимо разработать дизайн меню для ресторана.

Просим откликаться только тех исполнителей, у которых был опыт в разработке дизайна меню.

Просим прилагать ссылку на портфолио к заявке.

Работать нужно до полного утверждения.

меню состоит из 15 страниц.

3 года назад
a-luxkz
Иван 
37 летКазахстан
16 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
774 отзыва(-6)