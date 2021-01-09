Нужно создать реалистичный мокап пластиковой баночки по имеющемуся фото, без фона, вид спереди (не сверху, как на фото). Мокап должен содержать смарт-слой для размещения этикетки. Саму этикетку разрабатывать не потребуется. Цена договорная.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо создать макет визитки (потом будет цифровая печать).
Визитка двусторонняя:
1) На одной стороне весы, например
https://yandex.by/images/search?from=tabbar&text=%D1%8E%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%20%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%8B&rdrnd=48734&redircnt=1610373757.1
только нужно подобрать красивые.
2) Вторая сторона с контактной информацией.
Контактная информация на визитке:
Осокина Татьяна Анатольевна
регистрационный № 77/6468
МКА «Каганер и партнеры»
город Москва,
Богородский вал, дом 6, корпус 1
+7 916 524-89-73
!После имени указать вот так: адвокат коллегии адвокатов МКА "Каганер и Партнёры".
Выдержанный стиль.
Цвет - на ваше усмотрение.
Прикрепите примеры визиток, которые создавали.
В ответе на заявку указать сроки, за которые сможете сделать и стоимость работы. Без этой информации заявки рассматриваться не будут.
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