Создать макет визитки

Дизайн продукцииЗакрыт24 заявки485 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо создать макет визитки (потом будет цифровая печать).

Визитка двусторонняя:

﻿1) На одной стороне весы, например

https://yandex.by/images/search?from=tabbar&text=%D1%8E%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%20%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%8B&rdrnd=48734&redircnt=1610373757.1

только нужно подобрать красивые. 

﻿2) Вторая сторона с контактной информацией.

Контактная информация на визитке:

Осокина Татьяна Анатольевна

регистрационный № 77/6468 

МКА «Каганер и партнеры»

город Москва, 

Богородский вал, дом 6, корпус 1

+7 916 524-89-73

[email protected]

!После имени указать вот так: адвокат коллегии адвокатов МКА "Каганер и Партнёры".

Выдержанный стиль. 

Цвет - на ваше усмотрение. 

Прикрепите примеры визиток, которые создавали.

В ответе на заявку указать сроки, за которые сможете сделать и стоимость работы. Без этой информации заявки рассматриваться не будут.

3 года назад
webernetic-bel
Анна 
33 годаБеларусь
8 лет в сервисе
Была
2 года назад
  • Похожие заказы

  • Создание мокапа флакона по фото

    Нужно создать реалистичный мокап пластиковой баночки по имеющемуся фото, без фона, вид спереди (не сверху, как на фото). Мокап должен содержать смарт-слой для размещения этикетки. Саму этикетку разрабатывать не потребуется. Цена договорная.

    Дизайн продукции1 исполнитель
    Закрыт
    3 года назад

  • Дизайн открытки и конверта.

    Нужно разработать дизайн проект открытки(валентинка) и конверта к ней. Проект в дальнейшем будет передан в типографию, поэтому файлы должны быть представлены в следующих векторных форматах: [list][*]Adobe Illustrator ver. CS-CS4 (*.ai)[*]Encapsulated PostScript ver. CS-CS4 (*.eps)[*]CorelDraw ver 11-15 ...

    Дизайн продукции1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Нарисовать постер для веб-сериала

    Здравствуйте! У нас есть веб-сериал про айтишников и магию. Для сериала нужен постер А1 с героями. Фото героев нужно будет взять из сериала и обработать. Группа с сериалом [url=https://vk.com/thegreatstartupshow]https://vk.com/thegreatstartupshow[/url]

    Дизайн продукции10 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Баннер

    имеем 2 рисованных персонажа в хорошем качестве, каждый с большим пальцем «во» + 2 уже существующих логотипа, выполняющих одну и ту же продукцию, но в двух разных городах (типография, широкоформатная печать, печать на одежде, реклама ...

    Дизайн продукции1 исполнитель
    Закрыт
    3 года назад

  • Этикетка для флакона, 20мл

    $5

    Добрый день! надо сделать дизайн этикетки на продукт Витамин Д3 1000IE, капли/ Размер этикетки. 90*40мм. Стиль дизайна уже есть, всё под одну коллекцию "Gold Collection", могу послать и показать стиль. Получается надо только в середине нарисовать узор под логотипом ...

    Дизайн продукции1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад