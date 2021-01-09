Необходимо создать макет визитки (потом будет цифровая печать).

Визитка двусторонняя:

﻿1) На одной стороне весы, например

https://yandex.by/images/search?from=tabbar&text=%D1%8E%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%20%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%8B&rdrnd=48734&redircnt=1610373757.1

только нужно подобрать красивые.

﻿2) Вторая сторона с контактной информацией.

Контактная информация на визитке:

Осокина Татьяна Анатольевна

регистрационный № 77/6468

МКА «Каганер и партнеры»

город Москва,

Богородский вал, дом 6, корпус 1

+7 916 524-89-73

[email protected]

!После имени указать вот так: адвокат коллегии адвокатов МКА "Каганер и Партнёры".

Выдержанный стиль.

Цвет - на ваше усмотрение.

Прикрепите примеры визиток, которые создавали.

В ответе на заявку указать сроки, за которые сможете сделать и стоимость работы. Без этой информации заявки рассматриваться не будут.