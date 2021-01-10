Дизайн открытки и конверта.

Нужно разработать дизайн проект открытки(валентинка) и конверта к ней. Проект в дальнейшем будет передан в типографию, поэтому файлы должны быть представлены в следующих векторных форматах:

Adobe Illustrator ver. CS-CS4 (*.ai)

Encapsulated PostScript ver. CS-CS4 (*.eps)

CorelDraw ver 11-15 (*.cdr)

Конверт будет выполнен с технологией "вырубка" (высечка) бумаги, а открытка с технологией конгревного тиснения. Подробное ТЗ и примеры, после общения.