demin_vyacheslav

Вячеслав demin_vyacheslav

 
32 года
4 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Создание графического дизайна, а также веб-дизайна под ваши задачи.
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Отзывы заказчиков

MojLog1n
Максим 
38 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
$30
10 баллов
4 года назад
Дизайн открытки и конверта.
CorelDRAW
Понравилось работать с Вячеславом. Все мои пожелания в дизайне картинки и конверта были учтены и реализованы в работе. Коммуникация на 5 с плюсом: все правки делались у меня на глазах через сайт figma.com - это особенно понравилось, тк не всегда можно объяснить на словах и нужно показать "на пальцах". Заказ был сделан раньше срока, плюс, договорились о возможных правках в будущем, после моего обращения в типографию. Рекомендую!
Чёткое обоснование задачи и никаких задержек с оплатой. Приятно работать с Максимом)
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