Я против войны в Украине!
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- Логотип и фирменный стиль для такелажных перевозок85 просмотров
- Логотип и фирменный стиль для интернет-магазина67 просмотров
- Фирменный стиль для транспортной компании88 просмотров
Отзывы заказчиков
$30
10 баллов
4 года назад
CorelDRAW
Понравилось работать с Вячеславом. Все мои пожелания в дизайне картинки и конверта были учтены и реализованы в работе. Коммуникация на 5 с плюсом: все правки делались у меня на глазах через сайт figma.com - это особенно понравилось, тк не всегда можно объяснить на словах и нужно показать "на пальцах". Заказ был сделан раньше срока, плюс, договорились о возможных правках в будущем, после моего обращения в типографию. Рекомендую!
Ответный отзыв
Чёткое обоснование задачи и никаких задержек с оплатой. Приятно работать с Максимом)