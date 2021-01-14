Нужен редизайн визитки

Очень порадовал подход Таисии, объяснила всё максимально доступно, предоставила несколько вариантов, правки вносила быстро, всегда была на связи. Дизайн очень понравился, суперская работа! Плюс проект был выполнен еще и раньше сроков, что очень приятно! Однозначно рекомендую к сотрудничеству! Спасибо!