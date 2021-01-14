Нужен редизайн визитки

$10
Дизайн продукцииЗавершен8 заявок211 просмотров
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Необходимо сделать редизайн визитки сервисного центра. ТЗ предоставлю заказчику.

3 года назад
steef
33 годаРоссия
3 года в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
Mil_s
27 летРоссия
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
$10
2 дня
Очень порадовал подход Таисии, объяснила всё максимально доступно, предоставила несколько вариантов, правки вносила быстро, всегда была на связи. Дизайн очень понравился, суперская работа! Плюс проект был выполнен еще и раньше сроков, что очень приятно! Однозначно рекомендую к сотрудничеству! Спасибо!
Спасибо за доверие! Как заказчик очень кайфовый человек. Приятное общение и четко обозначенные задачи упрощают работу. Всегда на связи. Никаких задержек с оплатой. Супер) Мне понравилось с Вами сотрудничать!