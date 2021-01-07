珞 Познакомимся?
Я получила высшее образование по специальности Ветеринарный врач. Помогать животным - моя цель с детства. И я ее достигла. Вышла замуж и родила малыша. Мне крепко пришлось переосмыслить вариант заработка.
Я закончила курс «Продающий веб-дизайн» от школы Максима Соколова. Разработала два дизайна и они уже стоят на хостинге - заказчики говорят, что они довольны.
А я кайфую от этой работы. У меня есть чувство вкуса и стиля. Я педант и в полном восторге, когда все аккуратно и по полочкам. Могу сделать вывод: Дизайн - это про меня.
Работаю по предоплате. Так спокойнее и мне и заказчику. В моих интересах разработать дизайн, в интересах заказчика-его получить) В работе с заказчиком я коммуникабельная и адекватная. К правкам отношусь спокойно. Нет предела совершенству.
♥ В Instagram я веду блог, где рассказываю о грамотном дизайне, трендах, презентую кейсы.
Портфолио
- Handy — автоматические диваны.68 просмотров
- Grooming [Груминг]58 просмотров
- Минималистичный Hero Screen для кондитерской фабри68 просмотров
- LaFish125 просмотров
Отзывы заказчиков
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