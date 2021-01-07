Mil_s

Таисия Mil_s

 
28 лет
5 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Чистый и аккуратный дизайн? Есть!

珞 Познакомимся?

Я получила высшее образование по специальности Ветеринарный врач. Помогать животным - моя цель с детства. И я ее достигла. Вышла замуж и родила малыша. Мне крепко пришлось переосмыслить вариант заработка.

 Я закончила курс «Продающий веб-дизайн» от школы Максима Соколова. Разработала два дизайна и они уже стоят на хостинге - заказчики говорят, что они довольны.

 А я кайфую от этой работы. У меня есть чувство вкуса и стиля. Я педант и в полном восторге, когда все аккуратно и по полочкам. Могу сделать вывод: Дизайн - это про меня.

 Работаю по предоплате. Так спокойнее и мне и заказчику. В моих интересах разработать дизайн, в интересах заказчика-его получить) В работе с заказчиком я коммуникабельная и адекватная. К правкам отношусь спокойно. Нет предела совершенству.

♥ В Instagram я веду блог, где рассказываю о грамотном дизайне, трендах, презентую кейсы.

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Отзывы заказчиков

guest_16081307748902
4 года в сервисе
Был
4 года назад
$100
10 баллов
4 года назад
Дизайн макет интернет-магазина
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
steef
34 года
4 года в сервисе
Был
3 года назад
$10
10 баллов
4 года назад
Нужен редизайн визитки
Очень порадовал подход Таисии, объяснила всё максимально доступно, предоставила несколько вариантов, правки вносила быстро, всегда была на связи. Дизайн очень понравился, суперская работа! Плюс проект был выполнен еще и раньше сроков, что очень приятно! Однозначно рекомендую к сотрудничеству! Спасибо!
Спасибо за доверие! Как заказчик очень кайфовый человек. Приятное общение и четко обозначенные задачи упрощают работу. Всегда на связи. Никаких задержек с оплатой. Супер) Мне понравилось с Вами сотрудничать!
Ответный отзыв
steef
34 года
4 года в сервисе
Был
3 года назад
$10
10 баллов
4 года назад
Нужен рерайт текста для сайта
Уникальность, качество, скорость, реакция на доработки – все на высоте! Однозначно рекомендую Таисию к сотрудничеству!
Алексей, спасибо за отзыв! Буду рада снова с Вами сотрудничать) я ещё и в дизайн умею 👌
Ответный отзыв