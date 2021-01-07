Чистый и аккуратный дизайн? Есть!

珞 Познакомимся?

Я получила высшее образование по специальности Ветеринарный врач. Помогать животным - моя цель с детства. И я ее достигла. Вышла замуж и родила малыша. Мне крепко пришлось переосмыслить вариант заработка.

 Я закончила курс «Продающий веб-дизайн» от школы Максима Соколова. Разработала два дизайна и они уже стоят на хостинге - заказчики говорят, что они довольны.

 А я кайфую от этой работы. У меня есть чувство вкуса и стиля. Я педант и в полном восторге, когда все аккуратно и по полочкам. Могу сделать вывод: Дизайн - это про меня.

 Работаю по предоплате. Так спокойнее и мне и заказчику. В моих интересах разработать дизайн, в интересах заказчика-его получить) В работе с заказчиком я коммуникабельная и адекватная. К правкам отношусь спокойно. Нет предела совершенству.

♥ В Instagram я веду блог, где рассказываю о грамотном дизайне, трендах, презентую кейсы.